Орловских школьников и их родителей приглашают посетить дни открытых дверей в техникумах. 16 и 17 октября в 10:00 гостей ждет Орловский техникум агробизнеса и сервиса.
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