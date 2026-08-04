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Владислав Радимов: «Глушенков должен стать лучшим игроком сезона в случае чемпионства «Зенита», и если забудет об обидах и будет демонстрировать то, что умеет»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался про хавбека команды Максима Глушенкова , который сделал хет-трик в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Оренбурга» (3:0).

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