Выбежавший на поле мальчик опубликовал селфи с Роналду на Евро-2024

10-мальчик прорвался через охрану на матче против Турции.фото: uefa.com--> Мальчик Берат опубликовал в соцсетях снимок с португальским форвардом Криштиану Роналду, которое он успел сделать во время матча сборной Португалии с Турцией на чемпионате Европы.