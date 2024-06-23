Выбежавший на поле мальчик опубликовал селфи с Роналду на Евро-2024

10-мальчик прорвался через охрану на матче против Турции.фото: uefa.com--> Мальчик Берат опубликовал в соцсетях снимок с португальским форвардом Криштиану Роналду, которое он успел сделать во время матча сборной Португалии с Турцией на чемпионате Европы.
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