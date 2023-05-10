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В Европарламенте обеспокоились последствиями российско-африканского сотрудничества для ЕС

В Европарламенте обеспокоились последствиями российско-африканского сотрудничества для ЕС

Депутат Европарламента от Польши Анна Залевская направила в Еврокомиссию обращение, в котором выразила обеспокоенность по поводу развивающегося сотрудничества между Россией и странами Африки, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо.

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