В Европарламенте обеспокоились последствиями российско-африканского сотрудничества для ЕС

Депутат Европарламента от Польши Анна Залевская направила в Еврокомиссию обращение, в котором выразила обеспокоенность по поводу развивающегося сотрудничества между Россией и странами Африки, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо.
Депутат Европарламента от Польши Анна Залевская направила в Еврокомиссию обращение, в котором выразила обеспокоенность по поводу развивающегося сотрудничества между Россией и странами Африки, передает RT со ссылкой на соответствующее письмо.
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