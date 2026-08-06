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В Грузии расследуют фейки об обращении с российскими туристами

В Грузии расследуют фейки об обращении с российскими туристами

Уголовное дело возбуждено по статье о саботаже Служба госбезопасности Грузии начала расследование из‑за распространения в соцсетях ложных сведений о плохом обращении с российскими туристами в стране, пишет ТАСС.

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