В Грузии расследуют фейки об обращении с российскими туристами

Уголовное дело возбуждено по статье о саботаже Служба госбезопасности Грузии начала расследование из‑за распространения в соцсетях ложных сведений о плохом обращении с российскими туристами в стране, пишет ТАСС.
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