Знаковый успех российских войск в Донбассе 3-5 минут

Взятие Попасной – это знаковая победа российских и луганских военных. Жесточайшие бои велись за каждый дом, но теперь самая профессиональная и боеспособная группировка ВСУ будет вынуждена капитулировать, говорят опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.