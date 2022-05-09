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Знаковый успех российских войск в Донбассе 3-5 минут

Знаковый успех российских войск в Донбассе 3-5 минут

Взятие Попасной – это знаковая победа российских и луганских военных. Жесточайшие бои велись за каждый дом, но теперь самая профессиональная и боеспособная группировка ВСУ будет вынуждена капитулировать, говорят опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты.

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