Представитель РФ в ООН назвал правительство талибов нелегитимным

Одновременно Небензя призвал разморозить активы Афганистана за рубежомПравительство Афганистана, сформированное движением «Талибан»*, является нелегитимным — его не признали другие государства, напомнил представитель России в ООН Василий Небензя.
Одновременно Небензя призвал разморозить активы Афганистана за рубежомПравительство Афганистана, сформированное движением «Талибан»*, является нелегитимным — его не признали другие государства, напомнил представитель России в ООН Василий Небензя.
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