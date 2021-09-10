Daily Storm

380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша пупкин
    Откуда у них эти эротические фантазии в тупую башку попадают???)МИД Украины заяви...
  • Konstantin Петров
    Интересная риторика у автора. Т.е это люди сопротивляющиеся Талибану (организация признанная в РФ террористической) ...Ополченцы в Афган...
  • zygmund nedialkow
    Сколь ко будете дурить народ. Вирус так себя не ведёт, раз он пошёл на ослабление, он не будет без помощи человека сн...Главный инфекцион...

Представитель РФ в ООН назвал правительство талибов нелегитимным

Представитель РФ в ООН назвал правительство талибов нелегитимным

Одновременно Небензя призвал разморозить активы Афганистана за рубежомПравительство Афганистана, сформированное движением «Талибан»*, является нелегитимным — его не признали другие государства, напомнил представитель России в ООН Василий Небензя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх