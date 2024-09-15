Двое мужчин, обвиняемые в краже картины Бэкнси, предстанут перед судом

Двое мужчин, обвиняемых в краже картины Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» из лондонской галереи, должны предстать перед судом в следующем месяце по обвинению в краже со взломом нежилого помещения, сообщает artnews.
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