Необычный способ защиты от подделок, которым пользовались в Средневековье

Почти с самого начала в арсенале у человека были такие средства, как ложь и обман. Мозг человека развивался постепенно, и на каких-то этапах данные элементы стали неотъемлемой частью менталитета и механизмом для общения.
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