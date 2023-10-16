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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Голден Стэйт» и Клэй Томпсон не могут договориться о продлении контракта. Следующим летом игрок может стать свободным агентом

Звездный защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон может стать свободным агентом после сезона-23/24. Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, между 33-летним снайпером и командой возникли разногласия во время переговоров по продлению контракта.

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