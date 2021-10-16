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Узерли из "Великолепного века" покорила чувством стиля в необычном образе: "Уникальная"

Узерли из "Великолепного века" покорила чувством стиля в необычном образе: "Уникальная"

Популярная турецкая актриса Мерьем Узерли, которая стала всемирно известна после роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век.

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