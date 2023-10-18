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Сийярто указал на лицемерную реакцию премьера Эстонии на встречу Путина и Орбана

Сийярто указал на лицемерную реакцию премьера Эстонии на встречу Путина и Орбана

Реакция премьер-министра Эстонии Каи Каллас на встречу президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в ходе международного форума «Один пояс ― один путь» в Пекине ― не что иное, как «лицемерие в кубе».

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