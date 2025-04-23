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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Иньеста о «Барсе»: «Судя по игре, говорить о требле – не преувеличение. Все решится в ближайших матчах»

«Судя по игре команды, говорить о требле – не преувеличение. Они лидируют в Ла Лиге, сыграют в финале Кубка Испании и вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

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