Пыль от автомобильных тормозов может быть более вредной, чем дизельные выхлопы, предполагает исследование

Загрязнение воздуха связано с примерно 7 миллионами преждевременных смертей в год по всему миру. Когда мы думаем о загрязнении воздуха в городах, выбросы дизельных выхлопных газов часто считаются основным виновником, и это справедливо, учитывая предыдущие исследования.