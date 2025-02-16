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Пыль от автомобильных тормозов может быть более вредной, чем дизельные выхлопы, предполагает исследование

Загрязнение воздуха связано с примерно 7 миллионами преждевременных смертей в год по всему миру. Когда мы думаем о загрязнении воздуха в городах, выбросы дизельных выхлопных газов часто считаются основным виновником, и это справедливо, учитывая предыдущие исследования.

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