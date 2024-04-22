Нейросеть показала «Терминатора» от Андрея Тарковского

«Терминатор» от Андрея Тарковского / © Midjourney «Терминатор» от Андрея Тарковского / © Midjourney «Терминатор» от Андрея Тарковского / © Midjourney «Терминатор» от Андрея Тарковского / © Midjourney «Терминатор» от Андрея Тарковского / © Midjourney «Терминатор» от Андрея Тарковского / © Midjourney «Терминатор» от Андрея Тарковского / © Midjourney «Терминатор» от Андрея Тарковского / © Midjourney «Терминатор» от Андрея Тарковского / © Midjourney .