«Чеко сам решил свою гонку»: Оруджев — о Гран При Мексики

Getty Images / Red Bull Content PoolРоссийский гонщик, бронзовый призер Мировой серии Renault Егор Оруджев считает, что гонщик Red Bull Серхио Перес сам себе испортил Гран При Мексики, став участником аварии в первом повороте, которая привела к сходу мексиканца.