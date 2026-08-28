Ростех рассказал об обучении робототехнике на отечественных коботах

Фото: СПбГЭТУ «ЛЭТИ» В рамках стратегической сессии Ростеха по морской робототехнике в Мурманске прошла пленарная сессия, на которой директор по проектам компании «РТ-Развитие бизнеса» Андрей Барсуков представил технологического партнера Госкорпорации Ростех — ООО «РОБОПРО».