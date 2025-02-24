Битва за Часов Яр: ВС РФ продавливают оборону ВСУ в городе и зачищают опорники противника на флангах Сражение за Часов Яр в ДНР близится к своей кульминации.
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Битва за Часов Яр: ВС РФ продавливают оборону ВСУ в городе и зачищают опорники противника на флангах Сражение за Часов Яр в ДНР близится к своей кульминации.
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