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Politico: Германия хочет обвинить РФ в атаке дронов на аэропорт Лейпцига

Politico: Германия хочет обвинить РФ в атаке дронов на аэропорт Лейпцига

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц готовится обвинить Россию в причастности к инциденту с дронами в аэропорту Лейпцига и объявить о резких ответных мерах.

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