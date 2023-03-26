Казахстанец Кособуцкий готов заменить Усика в бою с Фьюри: «Осмелишься подраться?»

Непобежденный 34-летний Жан Кособуцкий (19-0, 18 КО) из Казахстана после срыва супербоя супертяжей Тайсона Фьюри и Александра Усика бросил вызов британцу.
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