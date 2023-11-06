Осипов: начинали со стереотипов, что в Забайкалье ничего хорошего быть не может

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время «Прямого разговора» заявил, что развитие региона началось со стереотипов о том, что в Забайкалье «ничего хорошего быть не может», но сейчас он видит совсем другую ситуацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии