Глава судейского корпуса КФФ Хуан Фернандес Марин: «Хочу, чтобы VAR как можно скорее заработал в Казахстане»

Глава судейского корпуса КФФ Хуан Фернандес Марин в интервью Vesti.kz рассказал о том, как проходит ознакомление казахстанских судей с системой VAR: – VAR – это новый инструмент, который используется во многих странах мира.
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