Биткоин вновь обновил исторический максимум

В понедельник, 16 декабря, его стоимость в моменте превышала 107 тысяч долларов. Самая популярная криптовалюта в мире растет на заявлениях Трампа о создании стратегического резерва биткоинов в СШАСтоимость биткоина 16 декабря перешла отметку в 107 тысяч долларов, установив новый исторический рекорд.