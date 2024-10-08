В Госдуме предложили выплатить 13-ю пенсию в декабре

По мнению Милонова, это поможет восстановить социальную справедливость Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с предложением выплатить всем российским пенсионерам 13-ю пенсию в декабре.