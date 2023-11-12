Анна Пересильд рассказала про отношения родителей на премьере своего фильма

Обе дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя уже успешно снимаются в кино. Юлия Пересильд после расставания с Алексеем Учителем, от которого она родила двух дочерей, обрела новую любовь и теперь счастлива в отношениях с Михаилом Тройником.