Анна Пересильд рассказала про отношения родителей на премьере своего фильма

Обе дочери актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя уже успешно снимаются в кино. Юлия Пересильд после расставания с Алексеем Учителем, от которого она родила двух дочерей, обрела новую любовь и теперь счастлива в отношениях с Михаилом Тройником.
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