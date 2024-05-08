Честно исполнивший свой долг полицейский на полном серьёзе опасается диаспор и до этого особо никому нет дела

Борис Леонтьев

Я писал ранее что наши так называемые правоохранители чаще всего возбуждают дела ПРОТИВ полицейских когда они применяют оружие, чем против преступников на них напавших особенно когда те из этнических ОПГ. Именно поэтому полицейские боятся применять оружие даже когда дело касается защиты их жизни. Ну а про то как диаспоры отмазывают своих и угрожают потерпевшим и даже полицейским — это просто притча во языцах. В СССР существовал закон — за убийство милиционера существовал только один вид наказания — смертная казнь. Но и милиционер , применивший оружие должен был доказать правомерность своих действий. В результате преступники, даже спасая свою жизнь боялись убивать милиционеров и милиционеры применяли оружие только когда существовала реальная угроза их жизни или жизни других граждан. Конечно и тогда бардак в правоохранительных органах присутствовал, но такого беспредела и пресмыкания чиновников и полицейских перед диаспорами и этническими ОПТ точно не было.