Чернильница «Диаспора будет мстить». Полицейский, применивший табельное во время задержания, опасается за свою жизнь Тут телеграм-канал «Многонационал» напомнил об одном довольно резонансном в свое время деле, которое, как оказывается, имеет очень долгоиграющие последствия.
Честно исполнивший свой долг полицейский на полном серьёзе опасается диаспор и до этого особо никому нет дела
Комментарии
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Борис Леонтьев
Я писал ранее что наши так называемые правоохранители чаще всего возбуждают дела ПРОТИВ полицейских когда они применяют оружие, чем против преступников на них напавших особенно когда те из этнических ОПГ. Именно поэтому полицейские боятся применять оружие даже когда дело касается защиты их жизни. Ну а про то как диаспоры отмазывают своих и угрожают потерпевшим и даже полицейским — это просто притча во языцах. В СССР существовал закон — за убийство милиционера существовал только один вид наказания — смертная казнь. Но и милиционер , применивший оружие должен был доказать правомерность своих действий. В результате преступники, даже спасая свою жизнь боялись убивать милиционеров и милиционеры применяли оружие только когда существовала реальная угроза их жизни или жизни других граждан. Конечно и тогда бардак в правоохранительных органах присутствовал, но такого беспредела и пресмыкания чиновников и полицейских перед диаспорами и этническими ОПТ точно не было.
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4 час.
Н
Наталья
Это по оследним данным депутата Матвеева государственная политика!! Поэтому и местные князьки, и полиция прото не могут принимать решения в пользу русских!! Англичанка рулит нашей страной?? Кто подписывал эти "договоренности" и кто их контролирует?? Бастрыкин ничего не может сделать, только точечно вмешивается в ситуации!!! Эй, вы там, наверху!! Вы же предали страну и народ!!
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3 час.
Mustafa Пахомов
Всю эту вонючую диаспору под зад пинком из страны!
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3 час.
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