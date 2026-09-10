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Часть пляжей Сочи временно закрыли после атаки БЭК

Часть пляжей Сочи временно закрыли после атаки БЭК

После атаки безэкипажных катеров ВСУ в Сочи временно закрыли часть пляжей, сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин.

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