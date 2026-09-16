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Царьград

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ВТБ повысил ставки по вкладам до 14,2% с 16 сентября

ВТБ повысил ставки по вкладам до 14,2% с 16 сентября

Банк ВТБ с 16 сентября улучшил условия по рублевым вкладам, повысив доходность до 2,4 п.п. Максимальные ставки достигли 13,9% годовых для Private Banking, а накопительные счета — 14,2%.

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