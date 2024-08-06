С процессорами Intel на самом деле всё в порядке, если следовать рекомендациям компании? Статистика Puget Systems показывает, что Ryzen выходят из строя чаще

О нестабильности процессоров Intel и огромном проценте отказов мы уже слышали не раз. Однако компания Puget Systems утверждает, что конкретно её опыт показывает, что CPU AMD возвращали по гарантии даже чаще! Компания, которая занимается сборкой и продажей как потребительских ПК, так и рабочих станций с серверами, привела свою статистику отказов CPU за последние годы.
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