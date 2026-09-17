RSI Europe инвестировала €50 млн в новый завод БПЛА в Литве

Литовская RSI Europe вложит €50 млн в новый завод по производству систем для БПЛА в Паневежском районе.
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