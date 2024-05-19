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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева заявилась на парный «Ролан Гаррос» со Звонаревой, Веснина – с Калинской

Мирра Андреева заявилась на парный «Ролан Гаррос» со Звонаревой, Веснина – с Калинской

15 россиянок заявились на парный «Ролан Гаррос». Девятая ракетка мира в паре Вера Звонарева планирует сыграть с Миррой Андреевой.

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