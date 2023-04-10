❤️ CS:GO + Prime Статус + Прогресс ❤️ Гарантия ⭐ + Игры ◻️ Не упустите возможность купить аккаунт Counter Strike: Global Offensive Prime, пока он все ещё в продаже у Bro_Gamers! ◻️ Cкины, дополнительные игры, без лимита (можно добавлять друзей), полная игра (Прайм статус) ⚡️ Аккаунт с: ✅ CS:GO Prime статусом без Steam Guard (все функции доступны кроме смены данных, использования и пополнения баланса, смены валюты) ✅ Гарантией (Пожизненно на замену) ✅ Моментальной доставкой ✅ Лучшим качеством (не пропадет через время) ✅ Бонусные скины и игры! ✅ ОНЛАЙН доступен , кс без банов! ✅ Region free ✅ Снят 5$ лимит ✅ Можете добавлять друзей! ❌ Возможны блокировки VAC в других играх, Но ни в коем случае не в CS:GO , за этим мы тчательно следим ) ❌ Никогда не пробуем даже пополнить баланс, потеряете аккаунт навсегда! Нельзя менять валюту аккаунта, что-то покупать с баланса, пополнять баланс, добавлять способы оплат(карта, киви, тд) если вы не из китая и привязывать телефон ❌ Если вас уже блокировали, не покупайте, бан перенесется на этот аккаунт по вашему IP или MAC адресу.