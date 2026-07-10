Юрий Костомаха поздравил семьи Краснодара в День любви и верности

8 июля 2026 года, в День семьи, любви и верности, активисты Краснодарского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» организовали праздничную встречу с многодетными семьями и супружескими парами, состоящими в браке на протяжении многих десятилетий.