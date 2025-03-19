Эксперт Урванцева рассказала, как бороться с контрафактной продукцией и недобросовестными продавцами

Потребители все чаще сталкиваются с фальсификатом В этом году Всемирный день защиты прав потребителей проходит под девизом «Справедливый переход к устойчивому образу жизни», что подразумевает разумное и ответственное потребление товаров.
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