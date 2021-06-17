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Цены на бензин решили заморозить

Цены на бензин решили заморозить

Власти в очередной раз собираются применить административный ресурс, чтобы справиться с ростом розничных цен на бензин.

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Alex Немо
А с каких пор НПЗ России начали покупать нефть на иностранных биржах да еще и за валюту? Внутренняя цена на нефть должна определяться расходами на добычу и доставку плюс какой-то определенный процент прибыли на добычу, а никак не международными котировками. По крайней мере до тех пор пока нефть для российских НПЗ не начали покупать в арабских эмиратах...

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