Украинский депутат Дубинский: НАТО уже проиграла России в конфликте

Североатлантический альянс уже проиграл Российской Федерации в конфликте. Соответствующее заявление сделал оппозиционно настроенный депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, информирует РИА Новости.
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