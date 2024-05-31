Женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ

В результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла женщина. Об этом сообщили в четверг, 30 мая, в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.