БлокнотРУ Когда бойцы погибали, «черная вдова» забирала начисленные выплаты и делилась с сотрудником полиции, который предоставлял ей информацию об одиноких мужчинах.
«Черная вдова» отправила четырех мужчин на СВО ради «гробовых»: в Нижневартовске разоблачили крупное мошенничество
Комментарии
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W
Walery
Бездомных собак очень жаль давить - давить надо двуногих которые выбрасывают домашних питомцев на улицу. Эта тема муссируется уже лет 25... и никаких изменений... А надо... ой как надо этому мерзкому, по отношению к таким животным.., двуногим ставить клейма на лбы каленым железом... Остальных наделить правом при встрече клейменого бить его прямо по морде дабы они даже на улицу не выходили. Пришло время общество зачищать... согласны?
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4 час.
Иван Иванов
Кто может сказать, эти опросы в конце пьесы, обязательны? Или автор, как у дурачков из школы для недоразвитых спрашивает, что вы поняли из материала? Тем более, сам недавно оттуда, судя по вопросам
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2 час.
Т
Тульнов
И снова полиция в доле...
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1 час.
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