Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 763 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно...Теперь депортация...
  • ММ
    Мигрант, поднявший руку н ребенка, однозначно должен сначала посидеть! А потом за счет диаспоры изгнан из России навс...Теперь депортация...
  • Alex Nемо
    Прям даже смешно и интересно стало. Вы точно знаете что Беглов глава СК, а не Бастрыкин?Иностранец, побив...

«Черная вдова» отправила четырех мужчин на СВО ради «гробовых»: в Нижневартовске разоблачили крупное мошенничество

«Черная вдова» отправила четырех мужчин на СВО ради «гробовых»: в Нижневартовске разоблачили крупное мошенничество

БлокнотРУ Когда бойцы погибали, «черная вдова» забирала начисленные выплаты и делилась с сотрудником полиции, который предоставлял ей информацию об одиноких мужчинах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
Бездомных собак очень жаль давить -  давить надо двуногих которые выбрасывают домашних питомцев на улицу.   Эта тема муссируется уже лет 25... и никаких изменений...  А надо... ой как надо этому мерзкому, по отношению к таким животным..,  двуногим ставить клейма на лбы каленым железом...  Остальных наделить правом при встрече клейменого бить его прямо по морде дабы они даже на улицу не выходили.  Пришло время общество зачищать... согласны?
Ответить
4 час.
Иван Иванов
Кто может сказать, эти опросы в конце пьесы, обязательны? Или автор, как у дурачков из школы для недоразвитых спрашивает, что вы поняли из материала? Тем более, сам недавно оттуда, судя по вопросам
Ответить
2 час.
Т
Тульнов
И снова полиция в доле...
Ответить
1 час.
наверх