«Черная вдова» отправила четырех мужчин на СВО ради «гробовых»: в Нижневартовске разоблачили крупное мошенничество

W

Walery

Бездомных собак очень жаль давить - давить надо двуногих которые выбрасывают домашних питомцев на улицу. Эта тема муссируется уже лет 25... и никаких изменений... А надо... ой как надо этому мерзкому, по отношению к таким животным.., двуногим ставить клейма на лбы каленым железом... Остальных наделить правом при встрече клейменого бить его прямо по морде дабы они даже на улицу не выходили. Пришло время общество зачищать... согласны?