Валиева возглавила рейтинг самых упоминаемых участников Олимпиады-2022 в социальных медиа, Большунов – 2-й, Кондратюк – 3-й

Российская фигуристка Камила Валиева, по данным компании «Медиалогия», возглавляет рейтинг упоминаемости российских участников Олимпийских игр в социальных медиа.
Популярные статьи
- Юрист Прокопец: «Валиевой надо доказать, что она принимала триметазидин не для улучшения результатов. Теории в духе «Не знаю, как он ко мне попал» ведут к дисквалификации в 4 года»
- Юрист Юрий Зайцев о ситуации с Валиевой: «Полтора месяца для анализа пробы – это нормальный срок, учитывая, что в России нет антидопинговой лаборатории»
- У Тедеско в «Лейпциге» 6 побед, 2 поражения и ничья в 9 матчах
Свежие комментарии