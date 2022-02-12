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Валиева возглавила рейтинг самых упоминаемых участников Олимпиады-2022 в социальных медиа, Большунов – 2-й, Кондратюк – 3-й

Российская фигуристка Камила Валиева, по данным компании «Медиалогия», возглавляет рейтинг упоминаемости российских участников Олимпийских игр в социальных медиа.

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