Экологические акции прошли в Приангарье в рамках Дня эколога

5 июня в России отмечается День Эколога. В Иркутской области, где природа особенно красива и хрупка, День Эколога отмечают не только торжественными мероприятиями, но и активными экологическими акциями, сообщает областное правительство.
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