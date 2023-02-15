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МО РФ: войска России прорвали оборону ВСУ в ЛНР, киевские силы беспорядочно отступили, оставляя позиции в спешке

МО РФ: войска России прорвали оборону ВСУ в ЛНР, киевские силы беспорядочно отступили, оставляя позиции в спешке

Войска Российской Федерации прорвали оборону Вооруженных сил Украины на территории Луганской народной республики, противник беспорядочно отступил, оставляя свои позиции в спешке.

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