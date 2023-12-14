МОК обновил информацию о количестве российских спортсменов, отобравшихся на Олимпиаду

В МОК заявили, что вместо 8 российских спортсменов на Олимпиаду в Париж отобрались 6. Пресс-служба МОК на официальном сайте организации опубликовала обновленную информацию о российских и белорусских спортсменах, допущенных на Олимпиаду в Париже.
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