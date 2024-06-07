Semafor: США готовятся объявить о принятии «более агрессивной» стратегии в области ядерного оружия

Администрация Байдена намерена принять «более агрессивную» стратегию в области ядерного оружия. Как сообщает Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, заявление по данной теме прозвучит уже сегодня.
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