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Semafor: США готовятся объявить о принятии «более агрессивной» стратегии в области ядерного оружия

Semafor: США готовятся объявить о принятии «более агрессивной» стратегии в области ядерного оружия

Администрация Байдена намерена принять «более агрессивную» стратегию в области ядерного оружия. Как сообщает Semafor со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома, заявление по данной теме прозвучит уже сегодня.

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