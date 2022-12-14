Москва встала в девятибалльных пробках из-за гололедицы

Утром 14 декабря на автомобильных дорогах Москвы зафиксированы пробки, оцениваемые в девять баллов. Затруднения движения связаны с погодными условиями, в частности, с гололедицей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Утром 14 декабря на автомобильных дорогах Москвы зафиксированы пробки, оцениваемые в девять баллов. Затруднения движения связаны с погодными условиями, в частности, с гололедицей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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