В Курске судят преподавателя вуза за взяточничество и мошенничество

<p style="text-align:justify"><strong>С 2018 года по 2023 год доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации одного из курских вузов за взятки содействовал студентам в изготовлении выпускных работ и успешном прохождении итоговой аттестации.
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