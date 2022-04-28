Захарова прокомментировала инициативу конгресса США конфисковать активы России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Соловьёв LIVE» прокомментировала информацию, что палата представителей США приняла закон, который позволяет направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Соловьёв LIVE» прокомментировала информацию, что палата представителей США приняла закон, который позволяет направлять арестованные активы иностранцев на поддержку Украины.
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