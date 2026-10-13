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Грушко призвал НАТО не переходить в «самую жесткую фазу» своими заявлениями

Грушко призвал НАТО не переходить в «самую жесткую фазу» своими заявлениями

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что слова представителей Североатлантического альянса о необходимости нанести России стратегическое поражение повышают шансы на переход в «самую жесткую фазу» сражения.

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