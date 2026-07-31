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Нижегородская правда

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Стартовал прием заявок на Международный студенческий конкурс чтецов имени Яхонтова

Стартовал прием заявок на Международный студенческий конкурс чтецов имени Яхонтова

Стартовал прием заявок на студенческий конкурс чтецов имени В. Н. Яхонтова — состязание мастеров художественного слова, которое в год 150-летия Союза театральных деятелей России возвращается в международном формате и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Союза театральных деятелей России, министерства культуры Нижегородской области.

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