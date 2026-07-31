Стартовал прием заявок на Международный студенческий конкурс чтецов имени Яхонтова

Стартовал прием заявок на студенческий конкурс чтецов имени В. Н. Яхонтова — состязание мастеров художественного слова, которое в год 150-летия Союза театральных деятелей России возвращается в международном формате и проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Союза театральных деятелей России, министерства культуры Нижегородской области.