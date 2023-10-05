Шойгу рассказал о формировании девяти резервных полков с контрактниками для СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о формировании в составе Вооруженных сил девяти резервных полков, которые пополняются военнослужащими контрактной службы, сформированы в составе Вооруженных сил (ВС) РФ для группировок российских войск в зоне спецоперации.
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