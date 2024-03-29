Пьяный водитель протаранил несколько машин в Новосибирске

Мужчина пытался скрыться от правоохранителей, но повредил несколько автомобилей. В районе ЖК «Европейский Берег» вечером, 28 марта, пьяный водитель Hyundai Solaris протаранил несколько припаркованных автомобилей на улице Владимира Заровного.
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