Пьяный водитель протаранил несколько машин в Новосибирске

Мужчина пытался скрыться от правоохранителей, но повредил несколько автомобилей. В районе ЖК «Европейский Берег» вечером, 28 марта, пьяный водитель Hyundai Solaris протаранил несколько припаркованных автомобилей на улице Владимира Заровного.